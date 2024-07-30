محمد إمام يشارك في رمضان 2025: "مفاجأة جامدة.. إدعولنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يخوض الفنان محمد إمام السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل جديد بالتعاون مع السيناريست محمد صلاح العزب بعنوان "حمزة".

ونشر محمد إمام صورة تجمعه بالسيناريست محمد صلاح العزب عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق عليها: "توكلنا على الله، أول مرة أعمل مسلسلين ورا بعض، استنوني رمضان 2025 ان شاء الله، مع صديقي الكاتب المبدع محمد صلاح العزب، مفاجأة جامدة بإذن الله، إدعولنا".

ويُعرض لـ محمد إمام حاليا فيلم "اللعب مع العيال" وعرض بموسم أفلام عيد الأضحى الماضي ويمثل التعاون الأول بينه وبين المخرج الكبير شريف عرفة، وشاركه البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن الفنان محمد عادل إمام يشارك أيضًا ببطولة فيلم "عودة شمس الزناتي" وسط عدد من النجوم الشباب والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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