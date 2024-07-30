ياسمين عبد العزيز تفاجئ متابع قال لها "بحبك".. وشقيقها يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس

فاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز أحد متابعيها على السوشيال ميديا، برد غير متوقع.

وكانت ياسمين نشرت صورة وهي ترتدي نظارة شمسية، بعد فقدانها الكثير من الوزن، عبر حسابها على موقع "فيسبوك" وعلقت: "خطر أوي"، إلا أ ن أحد المتابعين علق وكتب :بحبك"، لترد عليه ياسمين بصورة كوميدية لها.

ومن جابنه رد شقيقها وائل عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "بس يا بابا".

يذكر أن أخر مشاركات الفنانة ياسمين عبدالعزيز كان مسلسل "ضرب نار" وشاركها البطولة الفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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