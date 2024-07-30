"ياريت يريحوا اللعيبة".. الحلفاوي يعلق على محاولة انسحاب سيراميكا من أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على محاولة نادي سيراميكا كليوباترا الانسحاب من أمام النادي الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، ضمن جولات الدوري المصري الممتاز بسبب احتساب ركلة جزاء للنادي الأهلي يراها فريق سيراميكا غير مستحقة.

ونشر الحلفاوي تعليقه عبر حسابه الرسمي على "X" وقال: "عاوزين ينسحبوا؟، ياريت يريحوا اللعيبة بلا قرف"، ولاقى منشور الحلفاوي تأييد العديد من جمهور النادي الأهلي، وعلقوا: "دي فرق قماصة والله الأهلي يستاهل منافسين أفضل، مهزلة والله، المشكلة البلنتي واضح، فعلا والله يبقوا عملوا فينا جميلة ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس معرفش ليه الصياح ده، أنا مش عارف ايه لعب العيال اللي بيعملوه ده".

نبيل الحلفاوي يغيب عن المشاركة في الأعمال الدرامية منذ عامين تقريبا، وكان أخر ظهور له كضيف شرف في فيلم "تسليم أهالي" وعُرض عام 2022، وفي رمضان 2021 شارك ببطولة مسلسل "القاهرة كابول" مع كوكبة من النجوم، بينهم: خالد الصاوي، طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، شيرين.