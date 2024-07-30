نبيل الحلفاوي يهنئ الأهلي: "اللي جاب وسام نديله وسام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان نبيل الحلفاوي بفوز النادي الأهلي على نادي سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين ضمن جولات الدوري المصري الممتاز.

ونشر الحلفاوي تعليقا على فوز النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وأشاد خلاله بلاعب النادي الأهلي وسام أبو علي وقال: "اللي جاب وسام نديله وسام" نظرًا لإحرازه هدفين بأحداث المباراة.

كما علق الحلفاوي خلال المباراة على محاولة لاعبي نادي سيراميكا الانسحاب من المباراة بعد احتساب ركلة جزاء أعربوا خلالها عن غضبهم كونها غير مستحقة وقال: "عاوزين تنسحبوا؟، ياريت تريحوا اللعيبة بلا قرف".

نبيل الحلفاوي يغيب عن المشاركة في الأعمال الدرامية منذ عامين تقريبا، وكان أخر ظهور له كضيف شرف في فيلم "تسليم أهالي" وعُرض عام 2022، وفي رمضان 2021 شارك ببطولة مسلسل "القاهرة كابول" مع كوكبة من النجوم، بينهم: خالد الصاوي، طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، شيرين.



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