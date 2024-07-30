محمد اسماعيل - القاهرة - هند صبري في بالي ومي عمر بالبحر و"سيلفي" ميرنا جميل.. لقطات نجوم الفن خلال 24

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيمان العاصي

خضعت الفنانة إيمان العاصي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية وسط الرمال ولاقت الجلسة إعجاب متابعيها.

مروة الأزلي

نشرت الفنانة مروة الأزلي صورة جديدة لها أثناء الاستمتاع بعطلتها الصيفية في لبنان وذلك عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة لاقت إعجاب متابعيها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة عبر حسابها على "انستجرام"، ظهرت خلالها وهي تخضع لجلسة تصوير .

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورا جديدة عبر حسابها على "انستجرام"، ظهرت خلالها في عرض البحر على متن أحد اليخوت.

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تلتقط صورة سيلفي أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار بإطلالتها الجديدة التي نشرت صورها عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت نسرين وهي ترتدي فستانا أحمر .

هناء يسري

نشرت الفنانة الشابة هناء يسري صورا من أحدث ظهور لها على "السوشيال ميديا" عبر حسابها على "انستجرام"، وسحرت الأنظار بإطلالتها.

هند صبري

تستمتع الفنانة هند صبري بعطلتها الصيفية في بالي، ونشرت صورا من رحلتها عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت وهي وسط الطبيعة الخلابة.

وليد فواز

نشر الفنان وليد فواز صورة جديدة له في أحدث ظهور على السوشيال ميديا عبر حسابه على "انستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.

ياسمين عبدالعزيز

تواصل الفنانة ياسمين عبدالعزيز مشاركة جمهورها ومتابعيها صورا ومقاطع فيديو من عطلتها الصيفية، ونشرت صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" ظهرت خلالها بإطلالة رياضية حازت على إعجاب متابعيها.