بالفيديو.. لقطات جديدة من كواليس حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ في "صاحبة السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حلت الفنانة جميلة عوض وأسرتها ضيوفا على برنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الفنانة إسعاد يونس، والمذاع على فضائية "DMC"، مساء الإثنين.

ونشرت إسعاد يونس لقطات حصرية وجديدة لبرنامج "صاحبة السعادة"، من كواليس التحضير لحفل زفاف جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ.

واحتفلت جميلة بزفافها في يونيو الماضي، وأقامت حفلا كبيرا شهد حضور نجوم الوسط الفني من أصدقاء الأسرة، وأحياه عددا كبيرا من الفنانين.

جدير بالذكر أن جميلة عوض هي حفيدة النجم والكوميديان الراحل محمد عوض، الذي رحل عن عالمنا عام 1997 تاركا إرثا فنيا كبيرا، من أعمال سينمائية ومسرحية وإذاعية وتلفزيونية.

اقرأ أيضا..

"ياريت يريحوا اللعيبة".. الحلفاوي يعلق على محاولة انسحاب سيراميكا من أمام الأهلي



ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة من أحدث ظهور وتعلق: خطر أوي