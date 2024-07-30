بالفيديو.. جميلة عوض تكشف سبب اختيار عمرو يوسف شاهدًا على عقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة جميلة عوض عن أسباب وجود الفنان عمرو يوسف شاهد على عقد قرانها من المونتير أحمد حافظ.

وتحدثت جميلة عوض، وقالت: "أحمد كان شاهد على فرح عمرو يوسف قبل كده، هما أصدقاء جدًا من حوالي 20 سنة، وهو مش بينقي هو كان طبيعي الشهود عارفين نفسهم من بدري منهم عمرو يوسف".

واحتفلت جميلة بزفافها في يونيو الماضي، وأقامت حفلا كبيرا شهد حضور نجوم الوسط الفني من أصدقاء الأسرة، وأحياه عددا كبيرا من الفنانين.

جدير بالذكر أن جميلة عوض هي حفيدة النجم والكوميديان الراحل محمد عوض، الذي رحل عن عالمنا عام 1997 تاركا إرثا فنيا كبيرا، من أعمال سينمائية ومسرحية وإذاعية وتلفزيونية.

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