جميلة عوض تكشف عن جلسة تصوير مع عائلتها على هامش حلقتها مع "صاحبة السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة جميلة عوض عن جلسة تصوير جمعتها بعائلتها من كواليس تسجيل حلقتها ببرنامج "صاحبة السعادة" تقديم الفنانة إسعاد يونس والتي عُرضت مساء الاثنين على قناة "dmc".

ونشرت جميلة صورا من جلسة التصوير عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها مع والدتها الفنانة راندا، إلى جانب صور مع الفنانة إسعاد يونس خلال عدد من فقرات الحلقة، إلى جانب صورة مجمعة مع عدد من عائلتها منهم المخرج عادل عوض، والفنان علاء عوض وعلقت جميلة: "الآن مع الجميلة إسعاد يونس في صاحبة السعادة على دي إم سي وواتش إت، متحمسة لهذه الحلقة المميزة مع عائلتي".

احتفلت الفنانة جميلة عوض بزواجها من المونتير أحمد حافظ في شهر يونيو الماضي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء المقربين من جميلة الذين حرصوا على الحضور وتهنئتها على دخول عش الزوجية.

وتعاونت الفنانة جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بأكثر من عمل فني: فيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة" عام 2016، ومسلسل "لا تطفئ الشمس" عام 2017، فيلم "الضيف" عام 2019.

يذكر أن أخر مشاركات الفنانة جميلة عوض كانت بمسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل، والفنانة فدوى عابد، تأليف عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا:

محمد أنور يكشف عن حلم لم يحققه: "كان نفسي أدخل مصر كأس العالم"



إعلامي كويتي يدعو لجمع توقيعات تطالب بمنع عرض برنامج بيومي فؤاد