حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة حلا شيحة الأنظار بإطلالتها الصيفية أثناء استمتاعها بوقتها بأحد الأماكن الساحلية، ونشرت صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت حلا شيحة وهي تلتقط عددا من الصور التذكارية على طريقة "السيلفي"، ولاقت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكان أخر مشاركات الفنانة حلا شيحة بمسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي وعرض في موسم دراما رمضان 2024، أحداث "إمبراطورية ميم" مأخوذة من نص أدبي للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وكتب السيناريو والحوار للمسلسل محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

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