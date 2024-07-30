أحمد السبكي عن فيلم "الملحد": "توقعت الهجوم والعمل مصرح به رقابيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل المنتج أحمد السبكي ضيفًا في مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" تقديم الإعلامية نهال طايل المعروض على قناة "صدى البلد 2".

وعن الهجوم على فيلم "الملحد" قال: "بعض الأشخاص يهاجمون لمجرد اسم العمل، وكنت متوقع الهجوم على العمل بشكل كبير، والعمل مصرح به رقابيًا وظل في رقابة المصنفات الفنية لمدة عام، وتم حذف منه بعض المشاهد وأضفنا مشاهد أخرى واضطررت إلى تصوير مشاهد للعمل مرة أخرى لكي ينال إعجاب الجمهور".

وعن رسالة الفيلم قال: "رسالة العمل بها نصيحة كبيرة للشباب فالجميع سوف يشكرني وقت عرض الفيلم في السينمات وأيضًا قدمت أعمال في إطار الأكشن، وعملت أفلام هشك بشك وبرضه الناس هاجمتني، وتصنيف العمل 16+ رقابيًا أمر طبيعي، وتصوير الفيلم لم يكن به أي صعوبة والفنانة صابرين قدمت دور مختلف عما قدمته سابقًا".

تدور أحداث فيلم "الملحد" حول قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع، ويجمع الفيلم مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم: الفنان أحمد حاتم، الفنان الكبير محمود حميدة، الفنان الكبير حسين فهمي، الفنانة تارا عماد، الفنانة شيرين رضا، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد جمال العدل.

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