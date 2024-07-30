شكرا لقرائتكم خبر عن "حاجة تخوف" لخالد جلال تشارك فى مهرجان المسرح المصرى بدورته الـ17 والان مع تفاصيل الخبر

تشارك مسرحية "حاجة تخوف" للمخرج الكبير خالد جلال في مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان الكبير محمد رياض، وتنافس المسرحية ضمن 33 عملاً مسرحيًا على جوائز الدورة السابعة عشرة "دورة سميحة أيوب".

مسرحية "حاجة تخوف" صياغة وإخراج خالد جلال، وتقدم على مركز الإبداع الفني كمشروع تخرج قسم التمثيل الدفعة الثالثة (دفعة على فايز) ويشارك في بطولتها أكثر من 50 ممثل وممثلة.

مهرجان المسرح المصري ينطلق اليوم الثلاثاء ويكرم 10 قامات مسرحية متعددة التخصصات هم: الفنان أحمد بدير، الفنان أسامة عباس، الفنان أحمد آدم، الفنان حسن العدل، الفنان عزت زين، الفنانة سلوي محمد علي، المنتج أحمد الأبياري، المخرج الدكتور عبد الله سعد، مصمم الاستعراضات الدكتور عاطف عوض، أستاذة المسرح الدكتورة نجوي عانوس.

مهرجان المسرح المصري يعد حدثًا فنيًا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة "سميحة أيوب"، وينطلق المهرجان في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.