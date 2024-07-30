خاص بالفيديو- وسام فارس: "هكذا كانت ردّة فعل ابنتي عندما علمت اني سأتزوج من سارة أبي كنعان"

ميرنا وليد - بيروت - عُرف الممثل اللبناني وسام فارس في الكثير من الأعمال ومنها: "حلوة وكذابة، سنعود بعد قليل، وين كنتي، ثورة الفلاحين، ومشيت، الهيبة، إعترافات فاشينيستا، ظل، الثمن، عهد الدم" وغيرها من الأعمال التي شاهدها الجمهور.



موقع "الفن" التقى بـ وسام فارس في مهرجان "بياف" وقد أجرينا معه لقاء تحدثنا فيه عن المناسبة، موقف ابنته عندما أخبرها بأنه سيتزوج من الممثلة سارة أبي كنعان، أعماله المقبلة، وهل تأخر دور البطولة بالنسبة اليه؟ وما هي الأماكن التي يفضلها مع زوجته للذهاب اليها؟.

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