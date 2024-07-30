ميرنا وليد - بيروت - خطفت الإعلامية إيميه صياح الأنظار بإطلالتها الثانية في حفل مسابقة ملكة جمال لبنان، الذي أقيم مساء السبت الماضي، والذي فازت خلاله الشابة ندى كوسا بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2024.

وقد تألقت إيميه بفستان طويل وضيق باللون الأسود، مقسم إلى جزء أعلى شفاف من دون أكمام، وجزء أسفل مصنوع من قماش مختلف، وفيه طويل كشف عن إحدى رجليها، والخصر محدد بحزام باللون الأسود أيضاً، والفستان من تصميم مصمم الأزياء اللبناني العالمي طوني ورد.

وإنتعلت إيميه حذاءً صيفياً بكعبٍ عالٍ وباللونين الأسود والفضي، وتزينت بمجموعة مجوهرات مميزة باللون الفضي أيضاً.

وتركت إيميه شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً قوياً يليق بملامح وجهها.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة إيميه صياح الثانية في حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان أكثر من رائعة.. هكذا بدت بالأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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