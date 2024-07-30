أحمد السبكي: "السبب في نجاح محمد رمضان ربنا وبعدين أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل المنتج أحمد السبكي ضيفًا على برنامج "تفاصيل" تقديم الإعلامية نهال طايل والمعروض على قناة "صدى البلد 2"، من خلال مداخلة هاتفية.

وعن علاقته بالفنان محمد رمضان أكد انه لم يكن السبب الرئيسي في نجوميته، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الأساس"السبب في نجاح محمد رمضان ربنا وبعدين أنا، هو شاطر وعمري ما هقدر أخليه نجم إلا إذا كان شاطر".

وينتظر المنتج أحمد السبكي طرح فيلم الملحد في دور العرض السينمائي، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد جمال العدل، بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا.

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