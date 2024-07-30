أحمد السبكي عن تصريحاته ضد ياسمين صبري: "نجمة وهو أنا أطول أشتغل معاها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حل المنتج أحمد السبكي ضيفًا على برنامج "تفاصيل" تقديم الإعلامية نهال طايل المعروض على قناة "صدى البلد 2"، من خلال مداخلة هاتفية.

وعن الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع خلال الفترة الماضية وهو يقول إن الفنانة ياسمين صبري لا تستطيع أن تقوم ببطولة فيلم سينمائي بمفردها، قال السبكي: "تم عمل مونتاج للكلام وتصريحي عن ياسمين صبري غير صحيح، هو أنا أطول أشتغل معاها، مفيش الكلام ده، دي حبيبتنا واشتغلت معانا قبل كده في فيلم الديزل مع محمد رمضان وهي نجمة وبطلة".

وينتظر المنتج أحمد السبكي طرح أحدث أفلامه "الملحد" في دور العرض السينمائي خلال أيام قليلة.

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