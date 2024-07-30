أحمد السبكي عن مسلسل "سفاح التجمع": "منتظرين الحكم عشان أخر حلقتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل المنتج أحمد السبكي ضيفًا على برنامج "تفاصيل" تقديم الإعلامية نهال طايل المعروض على قناة "صدى البلد 2"، من خلال مداخلة هاتفية.

وعن إعلانه إنتاج مسلسل عن "سفاح التجمع" قال: "المسلسل مكون من 8 حلقات وكتبنا 6 حلقات بس فاضل حلقتين منتظرين الحكم على السفاح علشان العمل يظهر للنور بشكل جيد، ومعرفش اذا كان فيه منتج تاني بيعمل نفس المسلسل ولا لأ، ومن الممكن أن يكون بطل المسلسل الفنان حسن الرداد".

وكشف السيناريست محمد صلاح العزب عن تعاقده مع المنتج أحمد السبكي على كتابة مسلسل "سفاح التجمع" والمستوحاة أحداثه من قضية الرأي العام "سفاح التجمع".

وينتظر المنتج أحمد السبكي طرح أحدث أفلامه، وهو فيلم "الملحد" تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد جمال العدل، بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، تارا عماد.

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