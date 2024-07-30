"ممكن أقدم شخصية فتاة ليل".. حنان مطاوع تكشف عن رأيها في الأدوار الجريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة على برنامج "حد النجوم" الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام، ويستضيف عددا من أبرز وألمع نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.

وتحدثت حنان مطاوع عن مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، وعلاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، وعن رأيها في تقديم الأدوار الجريئة، وعن أسرار وتفاصيل حياتها الشخصية التي كشفت عنها لأول مرة.

وعن رأيها في تقديم الأدوار الجريئة، قالت: "ممكن أقدم دور فتاة ليل بدون التطرق لشيء خادش أو يخض المشاهد، الجرأة بالنسبة لي في الأفكار مش جرأة أجساد، بحب كل ما هو جريء في الفكرة".

حنان مطاوع ظهرت مؤخرًا كضيف شرف في مسلسل "جولة أخيرة" بطولة الفنان أحمد السقا وعرض مطلع العام الجاري.

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