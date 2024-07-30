نسليهان أتاغول تعلن بصورة حملها من قدير دوغلو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة نسليهان أتاغول متابعيها عبر تطبيق انستغرام بإعلان خبر حملها وانتظارها لمولودها الأول من زوجها الفنان قدير دوغولو بعد 8 سنوات من زواجهما.

وإختارت بطلة مسلسل “حب أعمى” الذكرى الثامنة لزواجهما واعلنت عن الخبر السعيد من خلال صورة ظهرت فيها تجلس على كرسي بملابس البحر مع “كاش مايوه” فضفاض وتضع يديها على بطنها، وبدت في غاية السعادة والأمان.

وأرفقت النجمة التركية الصورة بتعليق كتبت فيه: “نود أن نحافظ على خصوصية هذه السعادة لفترة أطول. بصراحة هذا كان حقنا باختصار .. نحن سعداء وراضون وبصحة جيدة”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشورها وانهالت عليها الاعجابات، ولكنها حرصت على الغاء خاصية التعليقات.

أما النجم التركي فقد اكتفى بإعادة مشاركة بوست نسليهان عبر إنستغرام ستوري.

وجاء إعلاني الثنائي عن خبر حمل نسليهان بعد إنتشار أنباء عن حملها، وهو ما دفع قدير لنفي الأمر في الاعلام قبل فترة وقال: “إذا حدث شيء كهذا في يوم من الأيام، فإننا سنعلن عنه بنفسنا”.