خضع لاستئصال ورم في القولون.. زوجة أحمد رزق تطمئن محبيه على حالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت أحلام محسن، زوجة النجم أحمد رزق على طمأنة محبيه عليه وطلبت منهم الدعاء له بالشفاء بعد خضوعه لجراحة لاستئصال ورم في القولون.

وأكدت زوجة الممثل المصري أن حالته الصحية مستقرة بعد العملية الجراحية، وطلبت من جمهوره الدعاء له كي يتخطّى أزمته الصحية بالسلامة.

وجاء ذلك بعد ساعات من خضوع أحمد رزق لجراحة دقيقة لاستئصال ورم في القولون، وهو لا يزال في العناية المركزة بالمستشفى حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، على أن يغادر بعد أيام إلى منزله لاستكمال علاجه.

يُذكر أن أحمد رزق تعرّض قبل فترة لوعكة صحية، وكان يعاني ألماً شديداً في المعدة، وتبين من الفحوص الطبية وجود ورم في القولون، وهو ما استلزم تدخلاً طبياً سريعاً لاستئصاله.