أحمد السقا يبدأ تصوير فيلمه الجديد بعد عدة تأجيلات.. فنان شهير يشاركه البطولة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استقرت الشركة المنتجة لفيلم “أحمد وأحمد” المقرر أن يقوم ببطولته الفنانان أحمد السقا وأحمد فهمي أخيراً على المخرج أحمد نادر جلال لتولّي مهمة إخراج الفيلم بعد فترة من توقف التحضيرات له بسبب تأخّر التعاقد مع مخرج للفيلم.

وتُنهي الشركة المنتجة حالياً باقي التعاقدات مع جميع أبطال العمل لبدء التحضيرات الخاصة للفيلم وتحديد موعد لانطلاق التصوير.

يُذكر أن فيلم “أحمد وأحمد” هو التعاون الأول بين النجمين في بطولة مشتركة، حيث سبق لهما التعاون كضيفَي شرف في ثلاثة أعمال، إذ شارك السقا كضيف شرف في فيلم “سمير وشهير وبهير” مع أحمد فهمي، كما شاركه في آخر أعماله فيلم “عصابة الماكس”، الذي عُرض في موسم عيد الأضحى الماضي، في حين شارك فهمي كضيف شرف في مسلسل “جولة أخيرة”، وهو بطولة، أحمد السقا وأشرف عبد الباقي. أما “عصابة الماكس” فهو بطولة: أحمد فهمي وروبي ولبلبة وأوس أوس وحاتم صلاح ومن إخراج حازم سليمان.