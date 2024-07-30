بشرى تعود بقوة إلى عالم الغناء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعود الفنانة بشرى إلى الغناء بقوة بعد ابتعادها عنه لفترة بسبب انشغالها بالتمثيل في الأعمال السينمائية والدرامية، إضافة إلى نشاطها الإنتاجي ومشاركاتها العديدة في المهرجانات الفنية.

وطرحت بشرى أخيراً أغنية جديدة بعنوان “بيني وبينك كلمة”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي من كلمات محمد إبراهيم وألحان وتوزيع عبد الله هميم، ورؤية فنية سيف عريبي.

كما تعكف بشرى حالياً على استكمال ألبومها الجديد “حتة تالتة”، وتحضّر لعدد من الأعمال على مستوى الإنتاج والتمثيل أيضاً.

وعُرض لبشرى أخيراً مسلسل “طبيبة شرعية”، والذي تصدّر “التريند” بعد عرض أولى حلقاته. وقد حقق المسلسل نجاحاً باهراً وانتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي أبو شادي، ويشارك بشرى في بطولته عدد من الفنانين، بينهم: صلاح عبد الله ونضال الشافعي وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

وكان آخر أعمال بشرى في السينما فيلم “أولاد حريم كريم”، والذي تم عرضه آخر موسم الصيف الماضي، وشاركها في بطولته: مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، خالد سرحان، تيام قمر، رنا رئيس، ساندي مراد، عمرو عبد الجليل…، وهو من إخراج علي إدريس.