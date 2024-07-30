شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب تبهر جمهور الأوبرا بأغانٍ عربية وغربية ساحرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات مهرجانها الصيفى للموسيقى والغناء، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، مقدمة سهرة غنائية مميزة مع الفنانة نسمة محجوب على المسرح المكشوف، وعلى صدى الأنغام الساحرة والإبداعات الموسيقية التى جمعت بين الشرق والغرب، تألقت نسمة محجوب مستعرضة قدرتها على مزج ألوان الموسيقى المختلفة، والتى أبهرت من خلالها جمهورها الكبير الذى حرص على الحضور بكثافة للاستمتاع بفنها الراقى.

أجادت نسمة محجوب فى تقديم مجموعة من أغانيها العربية المميزة مثل "يا محروسة، قلبي وحرة فيه، حبيتك، كل شمس، كفاية، الوقت يعدي، يا غاوي هروب، على طبيعتى، سهر الليالى، خصوصاً راجل، وتترات مسلسلات ليالي أوجيني، حب إخوات، عابر سبيل، وحلم"، بجانب أدائها لأغاني غربية باللغة الإنجليزية والفرنسية، منها "Desert Rose"، "Autumn Leaves"، "C’est la Vie" "I Will Survive"، "Crazy Medley"، و"Je Suis Malade".

يذكر أن الفنانة نسمة محجوب ارتبطت بالفنون منذ طفولتها، حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على البيانو، جاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لاكتشاف المواهب، حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة بعدها نجحت فى تحقيق انتشار فنى واسع.

يضم مهرجان الأوبرا الصيفى للموسيقى والغناء العديد من الفعاليات الفنية الجادة والمتنوعة التى تسهم فى زيادة الوعى المجتمعى وبناء الإنسان ويقام فى الفترة من 18 يوليو حتى 10 أغسطس المقبل بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.



الفنانة نسمة محجوب



نسمة محجوب من الحفل



نسمة محجوب من حفل مهرجان الاوبرا الصيفى



نسمة محجوب من حفلها بمهرجان الاوبرا الصيفى



نسمة محجوب من حفلها بمهرجان الاوبرا الصيفي



نسمة محجوب من حفلها بمهرجان الاوبرا الصيفي