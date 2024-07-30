شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض تكشف سر دعمها لزوجها أحمد حافظ فى تحدى مارفل العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة جميلة عوض خلال لقائها ببرنامج صاحبة السعادة، والذى تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، إن زوجها المونتير أحمد حافظ شخص جيد للغاية من نواحٍ كثيرة، ويدعمها فى كل وقت حتى وصل الأمر إلى أنه يساعدها فى عملها، مشيرة إلى أنها دعمته فى موضوع مارفل العالمية، حيث رشح حافظ وقت كورونا للعمل فى مارفل العالمية فى عدة أفلام، وكان سيعتذر بسبب إنه لا يريد أن يبتعد عنها، لكنها شجعته وقال له إنها فرصة كبيرة في ذلك الوقت، ويعد تحديا لك.

وسبق وحرصت الفنانة جميلة عوض على توجيه رسالة شكر وحب لكل من حضر حفل زفافها على المونتير أحمد حافظ ولكل القائمين على تفاصيل اليوم.

ونشرت صور من حفل الزفاف، وكتبت قائلة: "لا توجد كلمات تعبر عن الفرحة والحب اللى شعرت به يوم حفل الزفاف تحقق حلمى بأن أكون محاطة بعائلتى وأحبائى وأصدقائي، كما لو كانت قصة خيالية بحلم بها من طفولتى شكرًا لكل من جعل هذا اليوم مميز، ولكل من شرفنا فى هذا الزفاف الخيالى، بالنسبة ليا ولـ أحمد مجرد بداية رحلتنا معا".

وأحيا النجوم عمرو دياب ومصطفى قمر وأحمد سعد حفل زفافهما وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، وقدموا باقة من ألمع الأغانى التي أشعلت حماس الحضور، ونشرت أجواء من السعادة.