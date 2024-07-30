هل سخرت جنيفر غارنر من انفصال بن أفليك وجنيفر لوبّيز؟

عادت جنيفر غارنر مؤخّرًا بشكل مفاجئ بدور إليكترا في فيلم Deadpool & Wolverine، إذ لم تخجل من الإشارة إلى ماضيها مع زوجها السّابق بن أفليك.

التقت غارنر وأفليك لأوّل مرّة في موقع تصوير فيلم Daredevil عام ٢٠٠٣، إذ تحوّلت الكيمياء بينهما على الشّاشة إلى قصّة حبّ حقيقيّة. وتزوّج الثّنائيّ في عام ٢٠٠٥ وأنجبا ثلاثة أطفال – فيوليت وفين وصموئيل – وتمّ الطّلاق في عام ٢٠١٥.

في الفيلم الجديد، الذي تمّ عرضه لأوّل مرّة في ٢٦ يوليو، تكشف شخصيّة إلكترا، التي تلعب دورها غارنر، أنّ الشّرّيرة “كاساندرا نوفا” قتلت “دارديفيل”. وعندما يقدّم رايان رينولدز، الذي يقدّم شخصيّة ديدبول، تعازيه لها، تردّ إليكترا عرضًا، “لا بأس”، ممّا يشير إلى عدم اكتراثها بمصير شريكها البطل الخارق. يمكن اعتبار هذا الخطّ بمثابة ضربة خفيّة ومرحة لماضيها.

كان ظهور غارنر في Deadpool & Wolverine واحدًا من العديد من الشّائعات التي انتشرت. قبل أيّام فقط من العرض الأوّل، أثار رينولدز استفزاز الجمهور في برنامج The Tonight Show With Jimmy Fallon، ولم يؤكّد أو ينفي التّكهّنات حول الظّهور المفاجئ في الفيلم.

خارج الشّاشة، حافظت غارنر وأفليك على علاقة ودّيّة، إذ شاركا في رعاية أطفالهما على الرّغم من المضيّ قدمًا مع شركاء جدد. وتزوّج أفليك من جنيفر لوبّيز عام ٢٠٢٢، بينما تواعد غارنر رجل الأعمال جون ميلر منذ عام ٢٠١٨.

في الآونة الأخيرة، انتشرت إشاعات حول مشاكل محتملة في زواج أفليك ولوبّيز، والتي أثارها غيابه عن الأحداث الهامّة مثل حفل Met Gala والعرض الأوّل لفيلم لوبيز “أطلس”.

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بالإضافة إلى ذلك، لم يحتفل الزّوجان علنًا بالذّكرى السّنويّة الثّانية لزواجهما في ١٦ يوليو، ولم يكن أفليك حاضرًا في احتفالات عيد ميلاد لوبيز الخامس والخمسين. وسط هذه الشّائعات، يقال إن أفليك يقضي المزيد من الوقت مع غارنر، ويعتمد عليها للحصول على الدّعم.