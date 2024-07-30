إنسحاب نسليهان أتاغول من مسلسلها الجديد بسبب حملها

إنسحبت الممثّلة التّركيّة، نسليهان أتاغول، من بطولة المسلسل التّاريخيّ الرّومنسيّ “حبّ أيّام الاحتلال” بسبب حملها في شهرها الثّالث وقد بدأت شركة “القمر” بالبحث عن ممثّلة جديدة لبطولة المسلسل.

وقد فاجأت أتاغول المتابعين عبر حسابها الخاصّ على موقع إنستغرام بنشر صورة لها وهي تضع يديها على بطنها معلنة عن حملها بطفلها الأوّل بعد ثماني سنوات من زواجها من الممثّل قادير دوغلو.

وعلّقت نسليهان على الصّورة: “كنّا نودّ أن نبقي على هذه الصّورة “سعادتنا” خاصّة لفترة أطول. كان هذا حقّنا في الواقع… باختصار؛ نحن سعداء، ممنونون، وبخير”.

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جاء اعلان الحمل، بعد ثلاث أسابيع من احتفال نسليهان اتاغول، بالذّكرى الثّامنة لزواجها من الممثّل قادير دوغلو ضمن أجواء رومانسيّة مميّزة، إذ شاركت بطلة “إبنة السّفير”، المتابعين عبر انستغرام، بمجموعة صور حميمة جمعتها مع زوجها، إضافة إلى صور عفويّة من مناسبات مختلفة. وعلّقت “نحن بخير يا عزيزي، لنكمل”.