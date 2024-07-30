كارول سماحة تكتسح “تيك توك” بأغنية صدرت قبل 15 عاماً!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت أغنية “ياما ليالي” التي طرحتها النجمة اللبنانية كارول سماحة منذ 15 عاماً وتحديداً في عام 2009 ضمن ألبوم “حدودي السما” إلى الواجهة من جديد.

وفي التفاصيل، انتشرت في الأيام الماضية فيديوهات لعدد كبير من محبي كارول سماحة على منصة “تيك توك” ومواقع التواصل الإجتماعي وهم يستمعون إلى الأغنية في مقاطع مصوّرة تظهر تفاعلهم مع كلمات الأغنية التي تصنّف من أشهر الأغنيات الرومانسية التي قدّمتها الفنانة خلال مسيرتها الفنية.

أغنية “ياما ليالي” من كلمات محمد جمعة وألحان محمد رحيم وتوزيع تميم وHovannes وحققت لدى طرحها في عام 2009 نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي.

على صعيد آخر، تعيش كارول سماحة حالة من النشاط الفني إن كان على صعيد الإصدارات الفنية أو الحفلات الغنائية، إذ أحيت في الأيام الماضية عدّة حفلات ناجحة في لندن والمغرب وتونس. كما تستعد قريباً لطرح ألبومها الجديد الذي أصدرت منه مؤخراً أغنية “إضحك يا قلبي”.

أغنية “إضحك يا قلبي” هي من كلمات كارول سماحة وألحان محمد يحي وتوزيع أمين نبيل.

وجاءت الأغنية بإيقاع ملفت، يتناسب مع أجواء السهرات والحفلات والليالي الصيفية المميزة. وبحسب كارول، فأغنية “إضحك يا قلبي” هي دعوة للفرح وحب الحياة، ورسالة لكل انسان للاستمتاع بكل لحظة في العمر، ضمن أجواء من الفرح والتفاؤل، تمهيدا للألبوم الذي يضم، أيضا، أغنيات من كلماتها وألحانها