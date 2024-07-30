أزمة برنامج بيومي فؤاد الكويتي تصل إلى مجلس الوزراء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الإعلامي الكويتي آدم القحطاني، عن تقدّمه بعريضة إلى مجلس وزراء الكويت لإعلان رفضهم تقديم الممثل المصري بيومي فؤاد، برنامجاً عبر تلفزيون بلدهم بعنوان “على القهوة مع بيومي”، الذي سينطلق عرضه للجمهور يوم الجمعة المقبل.

طالب القحطاني، في فيديو عبر منصة “إكس”، الجمهور الكويتي بالتوقيع على العريضة، التي تضمنت أسباباً عدة لرفض ظهوره على شاشة التلفزيون الكويتي، من بينها حالة الغضب التي تسيطر على الجمهور في مصر بسبب موقفه من القضية الفلسطينية، وأن أعماله الفنية تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظاً خادشة للحياء، فضلاً عن أن ميزانية الدولة لا تتحمّل تقديم هذا البرنامج الذي لا فائدة منه، حسب حديثه.

وانتشرت دعوات على مواقع التواصل الكويتية تطالب بمقاطعة البرنامج أو منع عرضه، ومن المرتقب إصدار قرار رسمي تجاه تلك الأزمة أو تجاهلها وعرض البرنامج.

وكانت وزارة الإعلام الكويتية، قد أصدرت بياناً أكّدت فيه عدم صحة ما تمّ تداوله بشأن حصول فؤاد، على 300 ألف دولار أميركي نظير تقديم هذا البرنامج، وأن الأرقام المتداولة غير صحيحة، وأنها تخضع فقط لجهات رقابية في الدولة، متوعدةً ناشري هذه البيانات بالملاحقة القانونية.

وتكشفت ملامح هذا البرنامج من خلال الفيديو الترويجي للدورة البرامجية الجديدة التي أعدّها تلفزيون الكويت للجمهور، إذ ظهر بيومي فؤاد، مرتدياً ملابس خليجية، معلناً تقديمه برنامجاً بعنوان “على القهوة مع بيومي”، ومنذ ذلك الحين لم يهدأ الرأي العام في الكويت نحوه، مطالبين بإلغاء التعاقد معه.

وتراجعت شعبية بيومي فؤاد بشكل كبير بعد أزمة مسرحية “زواج اصطناعي” التي أصرّ على عرضها في السعودية، خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما هاجم الممثل محمد سلام، الذي انسحب من العرض حداداً على الشهداء، واتهمه بيومي بالمزايدة على زملائه، ليتعرّض لحملة هجوم حادة هي الأصعب في مشواره الفني.