صابرين تردّ على منتقدي “الملحد”.. هذا ما قالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكّدت الممثلة المصرية صابرين، توقّعها الهجوم الذي يتعرّض له فيلمها الجديد “الملحد”، منذ أن أزيحت الستارة عن البرومو الترويجي الرسمي له خلال الساعات الماضية، إذ انتشرت دعوات تطالب بمقاطعته، زعماً بأنه يروّج للخروج عن الدين.

قالت صابرين، في تصريحات صحفية، إن قصة الفيلم جريئة ولا بدّ من تطرّق الأعمال الفنية لمثل هذه الأمور المهمّة التي باتت منتشرة في المجتمعات، ومناقشتها بمختلف الزوايا لإيجاد نوع من التنوير والتوعية للشباب، مشيرة إلى أنه من غير المنطقي أن يقدّموا فيلماً يهدف إلى تشجيع الشباب على الإلحاد.

اعتبرت صابرين، أن الهجوم على الفيلم غير منطقي، بخاصة أنه بدأ منذ أن تمّ الإعلان عنه لمجرد اسمه الجريء، ومؤلفه الكاتب إبراهيم عيسى، الذي يواجه انتقادات دائمة بسبب أفكاره ورؤيته التي قد تتعارض مع البعض، لذلك ترى أنه من الأفضل انتظار عرض الفيلم ورؤيته كاملاً حتى يتسنّى للجميع الحكم عليه بشكل منطقي.

حديث صابرين أكّده الناقد الفني طارق الشناوي، حيث قال في تصريحات خاصة لـ”النهار العربي”، إنه لا يمكنهم كنقاد فنيين أن يقدّموا تحليلاً ونقداً للفيلم قبل عرضه، مشيراً إلى أنه من غير المنطقي أن توافق هيئة الرقابة على عرض فيلم يروّج للإلحاد في مجتمع إسلامي عربي.

يُشار إلى أن البرومو كشف عن قصة العمل، إذ ظهر الممثل محمود حميدة بشخصية رجل متشدّد في الدين، ويقوم بدور والد أحمد حاتم، الذي يتناقش معه في أمور دينية رافضاً بعضها، فيعتبره والده أنه في طريقه إلى الإلحاد، حتى وصلت الحال به إلى التفكير في قتله.

“الملحد” يشارك في بطولته عدد من النجوم منهم: أحمد حاتم، تارا عماد، شيرين رضا، حسين فهمي، محمود حميدة، صابرين، نجلاء بدر، تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد جمال العدل.