ابن أنجلينا جولي وبراد بيت يتعرّض لحادث تصادم.. وهذه حالته الآن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض ابن الممثلين الأميركيين أنجلينا جولي وبراد بيت، باكس، لحادث تصادم يوم الاثنين بين دراجته الكهربائية وسيارة في شارع مزدحم بلوس أنجليس، بحسب موقع “TMZ”.

وكان باكس البالغ من العمر 20 عاماً يقود دراجته في جادة لوس فيليز بشارع مزدحم، وعندما اقترب من إشارة حمراء، اصطدم بخلفية سيارة متوقفة عند التقاطع، بينما لم يكن يرتدي خوذة، بحسب مصادر إنفاذ القانون.

وخرج السائق من السيارة للاطمئنان عليه، ووصلت الشرطة والمسعفون إلى مكان الحادث. وأفاد الشهود أن باكس كان يعاني من ألم في الورك، ويبدو أنه تعرض لإصابة في الرأس، نقل على إثرها إلى مستشفى في لوس أنجليس لتلقي العلاج.

وبحسب المصادر، خشي المسعفون إصابة باكس بنزيف دماغي بسيط في الحادث، لكن تبين لاحقاً أن حالته مستقرة وتمكن من العودة إلى المنزل.

وقد شوهد باكس، الطفل الرابع لأنجلينا وبراد، وهو يتجول أخيراً في لوس أنجليس على دراجة إلكترونية على غرار دراجات “BMX”، ودائماً بدون خوذة.