بعد شائعات خضوعها لعمليات التجميل.. سيلينا غوميز تخرج عن صمتها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت المغنية والممثلة العالمية سيلينا غوميز الشائعات التي انتشرت مؤخراً بشأن خضوعها لعمليات التجميل.

وردّت غوميز على مقطع فيديو نشرته صانعة المحتوى ماريسا باريونويفو عبر حسابها على تيك توك، والتي طلب الجمهور منها الحديث عن الإجراءات التجميلية التي خضعت لها غوميز.

ورفضت باريونويفو تحليل مظهر غوميز، مستشهدة بصراعها الصحي مع مرض الذئبة.

ومن جهتها، علّقت غوميز على المقطع وكتبت: “بصراحة أنا أكره هذا، أجريت بعض البوتوكس وهذا كل شيء! دعوني وشأني!”.

وبدورها، قامت باريونويفو بتثبيت تعليق غوميز في مقطع جديد اعتذرت فيه لها عن محتوى المقطع السابق.

وقالت باريونويفو: “أنا أعشقك! أنا أقصد الأفضل حقاً لذا اعتذر إذا كان المقطع قد أزعجك بأي شكل من الأشكال”.

وسارعت غوميز للرد على باريونويفو وكتبت: “أنا أحبك أيضاً لكنني أشعر بالحزن فقط في بعض الأحيان”.