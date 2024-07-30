بسمة بوسيل تخُوض أولى تجاربها الغنائية باللهجة المغربية

روّجت النجمة المغربية بسمة بوسيل لأغنيتها الجديدة من الألبوم القادم، والذي يطغى عليه الطابع المغربي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

أغنية جديدة لبسمة بوسيل بـ اللهجة المغربية

شاركت بسمة بوسيل جمهورها ومحبيها من خلال حسابها على "إنستغرام"، صورة مع مخرج فيديو كليب أغنيتها الجديدة أمير رواني، وعلّقت عليها قائلة: "أنا فخورة بأنني انتهيت من تصوير أول فيديو موسيقي لي، وكانت تجربة مذهلة، تم تصوير هذا المشروع، من إخراج الرائع أمير رواني. لا أستطيع الانتظار حتى نرى جميعاً ما كنا نعمل عليه، تحياتي للسحر المغربي".

بسمة بوسيل وأغنية "البدايات"

حققت النجمة المغربية بسمة بوسيل نجاحاً كبيراً في أول أغنية خاصة طرحتها 10 مايو الماضي بالتزامن مع احتفالها بيوم ميلادها، وهي أغنية "البدايات". وكشفت عن خضوعها للتدريب على يد زوجها السابق تامر حسني، ونشرت بسمة بوسيل مقطع فيديو من كواليس تسجيل الأغنية في الأستوديو الخاص بتامر حسني، وتبيّن في الفيديو مساعدة تامر حسني لها، وتوجيهها في بعض طبقات الصوت والغناء.

بسمة بوسيل علّقت على الفيديو المنشور عبْر حسابها على إنستغرام، بتوجيه الشكر لتامر حسني على هذه الكواليس والتحضيرات. ورغم أن بسمة طلبت رأي متابعيها حول الأغنية، إلا أن أغلب التعليقات توقفت أمام الانسجام الواضح بينها وبين زوجها السابق تامر حسني، مع تخمينات بقرب عودتها إلى عصمته.

ويعَد هذا التعاون الفني الرسمي الأول بينهما، بعدما تنازل لها عن أغنيته "البدايات"، وقام بتدريبها على تقديم الأغنية وتولّى مهمة الإنتاج. ووجّه تامر رسالة إلى أم أولاده قال فيها: "يا رب من اليوم ده كل أيامك في نجاح وفرح وانتصارات".

أغنية "البدايات" كلمات أيمن بهجت قمر، وتلحين محمد يحيى، وتوزيع فهد، وهندسة الصوت مصطفى رءوف.

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