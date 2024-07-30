شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام ترند على يوتيوب بأغنية "هو أنت مين" وتقترب من نصف مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت أغنية هو أنت مين للنجمة أنغام من تحقيق نصف مليون مشاهدة، بعد طرحها منذ يوم على موقع يوتيوب ضمن ألبومها الجديد تيجى نسيب، كما احتلت الأغنية المرتبة الثالثة فى قائمة ترند الموسيقى على يوتيوب، والأغنية من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود خيامى، وميكس وماستر طارق مدكور.

وتقول كلمات أغنية "ھو انت مین"

علشان في ثانیه تشیل حاجات

وتھد رصة ذكریات

وتلخص العمر ف یومین

لیه تبقى مین

علشان تزورني تقوم تبات

وجوا في سواد العین واخبیك بالسنین

ھو انت مین

علشان في ثانیه تشیل حاجات

وتھد رصة ذكریات

وتلخص العمر ف یومین

لیه تبقى مین

علشان تزورني تقوم تبات

وجوا في سواد العین واخبیك بالسنین

قلیل منك ما یرویش عین

و لا كتیرك مشبعني

یا خي الشوق لیك واخدني لفین

ومین عنك یرجعني

قلیل منك ما یرویش عین

و لا كتیرك مشبعني

یا خي الشوق لیك واخدني لفین

ومین عنك یرجعني

یا قلبك لو عینیك نایمین

وعن نوم عیني تمنعنى

بحبك كل یوم حبین

وأجیب قلبین منین یعني

ھو انت مین

علشان تعدي و من سكات

في یفتح الورد اللي مات قبل الأوان عطشان حزین

ھو انت مین

علشان اتوه فیك بالساعات

والنبض یعزفلك نایات

وانا قلبی دایب م الحنین

یاخي الأیام معاك حلویین

وناویة معاك تدلعني

ويشهد صيف 2024 المزيد من التميز والاختلاف فى أغنيات النجمة أنغام، خاصة مع تعاونها مع كبار صناع الأغنية بالعالم العربى من شعراء وموزعين أبرزهم أمير طعيمة ونادر عبد الله وإيهاب عبد الواحد وحسن الشافعى، بالإضافة إلى ألحان وتوزيعات لـ تامر عاشور وطارق مدكور ونادر حمدى لتكمل عناصر التشويق لالبوم خاص جدا فى مشوار أنغام.