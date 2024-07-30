شكرا لقرائتكم خبر عن حبنى فى أوضة المونتاج.. جميلة عوض تكشف تفاصيل زواجها من أحمد حافظ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة جميلة عوض كواليس تعرفها على زوجها المونتير أحمد حافظ وبداية شرارة الحب بينهما قبل اتخاذ قرار الزواج، حيث قالت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc: "أنا ما كنش على بالى أتجوز خالص، والموضوع بالنسبة لى كان مؤجلا للأبد".

وأوضحت جميلة عوض أن سبب عدم تفكيرها في الزواج هو الحديث السلبى الدائم عن الزواج وحتى الأشخاص الذين لديهم إيجابيات فى الزواج لا يحكونها خوفاً من الحسد، ويكشف عن السلبى فقط، وفى نفس الوقت كانت تريد التركيز فى عملها لافتة: "ظهر أحمد حافظ فى حياتى والموضوع بدأ من عنده هو، لأنه كان مسئول عن مونتاج أعمال أشارك فيها ولذلك أحبني في غرفة المونتاج لأنه شافنى في المشاهد وأنا لم أره".

جميلة عوض تابعت: "إعجاب أحمد بيا بدأ من وقت فيلم هيبتا وكنت وقتها صغيرة جدا، مش اللى هو يعجب بيا وحتى شخصيتى كانت فتاة صغيرة، وقتها سأل عليا أحد أصدقائه، وقاله له دى صغيرة أوى وسيبك منها، وبعد كدا اتقابلنا في حفلة بمهرجان الجونة، وتحدث معي وقال أنا بحب آية -اسم الشخصية التي جسدتها في مسلسل لا تطفىء الشمس، وكان وقتها تامر حبيب قاعد معانا".

استكملت جميلة عوض: "قلت لتامر حبيب رداً على ما قاله أحمد حافظ، أنا مش بحب الهزار فى الحاجات دى، لأنى خفت إن الموضوع تامر يحكيه قدام الناس كلها بهزار ويعمله إفيه، وأحمد أصبح من الوقت للآخر يجلب لى هدايا عندما يسافر، وعندما يكون خارج مصر وأنا كمان يعرض عليا أن يأتى لي في البلد الموجودة فيها وأما أكون في بلد جنبها يقولى أعدي عليكي فكنت بهرب منه وأقول له إنى راجعة مصر".

جميلة عوض استطردت: "أحمد حافظ كان بيجيب لى هدايا كتير من السفر رغم العلاقة بينا لم تكن وصلت لهذه الدرجة، حتى الهدايا كانت غريبة فجاب لى مرة عريس وعروسة من اللى بيتم لصقهم على الحائط، حتى جاءت فترة كورونا، وكان يعرض عليا إننا نخرج فكنت أطلب منه إحضار أصدقائنا في الخروجة وبالفعل كان يقوم بذلك".

وأضافت جميلة عوض: "بدأت أشعر باهتمامه الكبير بعدما أصبح يتحدث معى كثيراً، حتى اعترف لي بحبه وقالى أنا بحبك وإدينى فرصة أكون في حياتك، أنا قلت إن هيعدي وقت وهيزهق منى لإنى طلبت نخلينا أصحاب ونشوف الدنيا هتروح بينا فين، ولكن استمر وجوده واهتمامه، وبعد مرور سنة من صداقتنا القريبة تعلقت به كصديق لأنه كان قريب ويقب بجانبى في كل شيء وتعلقت به أكثر حتى ارتبطنا".