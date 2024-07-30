شكرا لقرائتكم خبر عن باكس ابن أنجلينا جولى وبراد بيت يتعرض لحادث تصادم مأساوى والان مع تفاصيل الخبر

دخل باكس جولى بيت نجل أنجلينا جولى وبراد بيت، إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة فى الرأس فى حادث تصادم، ووفقا لمصادر TMZ فإن الشاب البالغ من العمر 20 عاما، كان يقود دراجته الكهربائية في لوس أنجلوس عندما اصطدم بمؤخرة سيارة.

وبسبب الحادث المفاجئ، اختارت الشرطة والمسعفون نقله إلى المستشفى بعد أن اشتكى ابن براد من "ألم في الرأس"، لأنه لم يكن يرتدي خوذة أثناء الحادث

جدير بالذكر أن باكس الذي انفصل مثل العديد من إخوته الآخرين عن والده الشهير، كان يقود دراجته الكهربائية في شارع لوس فيليز فى حوالي الساعة الخامسة مساءً، وهو وقت الذروة المروري.



انجلينا وبراد وباكس

علاوة على ذلك ووفقًا لمصادر فإن الشاب كان يقترب من تقاطع طرق عندما اصطدم بدراجته في الجزء الخلفي من السيارة، التي كانت قد توقفت بالفعل عند الضوء الأحمر، وورد أن سائق السيارة خرج من السيارة وفحص باكس المصاب قبل وصول الشرطة.

وذكر الشهود في مكان الحادث أنه اشتكى من ألم في فخذه وذكروا أنه يبدو أنه أصيب في رأسه في الحادث، ومع ذلك، قالت مصادر لاحقًا لـ TMZ أن باكس كان في حالة مستقرة بعد دخوله المستشفى، على الرغم من أن المدى الكامل لإصاباته لم يتضح بعد.