شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يوجه رسالة لشعب لبنان بعد تأجيل حفله بسبب الأوضاع الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم تامر حسنى رسالة لكل محبيه وجمهوره بعد تأجيل حفله فى لبنان بسبب الأوضاع الأمنية عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا: "ربنا يحفظ لبنان وشعب لبنان الشقيق الغالى ربنا يعدى الفترة دى على خير وسلام وأنا مستنى المعاد الجديد اللى هيتحدد علشان أشوف حبايب قلبى فى لبنان على خير وسلام إن شاء الله ونرجع نفرح من تانى لبنان قدها و قدود".

وقدم تامر حسنى حفلا جماهيريا ضخما وكامل العدد، فى مهرجان العلمين الجديدة الجمعة الماضى وشهد عروضًا مذهلة لطائرات استعراضية فى سماء العلمين فوق مسرح U Arena، قبل صعود النجم تامر حسنى وكتب على الطائرات بنحبك يا تامر وسط تصفيق جميع الحضور من الجماهير.

وافتتح النجم تامر حسنى حفله فى مهرجان العلمين الجديدة، بأغنية كل يوم أحبه تانى وسط تصفيق الجمهور، وبعد انتهاء الأغنية قال: "صقفة لمهرجان العلمين العظيم".

وقدم النجم تامر حسنى، خلال حفله فى مهرجان العلمين الجديدة، الدعم لعدد من المواهب الشابة وغنوا معه على المسرح، ثم قال "مصر مليانة مواهب كتير"، وبعد ذلك صعدت معه طفلة على المسرح وظلت تغنى وترقص معه وسط تصفيق كل الحضور، كما طلب من الأمن أن يتركوا معجب شاب صعد المسرح لالتقاط صورة سيلفى معه.