شكرا لقرائتكم خبر عن محمد التاجى ينتقد فيلم الأرض: أعتبره من أسوأ ما قدم فى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

انتقد الفنان محمد التاجى فيلم الأرض للمخرج الراحل يوسف شاهين والذى تم عرضه عام 1970 أى منذ 54 عاماً، حيث وصف التاجى الفيلم خلال منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بأنه من أسوأ أفلام السينما المصرية.

محمد التاجى كتب: "عاوز أتكلم عن حاجة اللى لما هتكلم عنها هعتبر نفسى حطيت إيدى فى عش الدبابير، هتكلم عن فيلم الأرض اللى بيعتبروه أيقونة السينما المصرية، وأنا بعتبره من أسوأ ما قُدم فى السينما المصرية بسبب مشهد واحد احتواه الفيلم لبطلة الفيلم وصيفة (نجوى إبراهيم)، وهى بترمز فى القصة للطهر والشرف والعفة بترمز لمصر".

وأضاف محمد التاجى: "فى هذا المشهد وصيفة تتحرش بطفل لم يتعد السبع أو الثمانى سنوات وبشكل فج، ومدعى العبقرية المخرج بينهى المشهد بالإيحاء للمشاهد، وإن وصيفة أقامت العلاقة الآثمة مع هذا الطفل، وبالمشهد ده شوه يوسف شاهين صورة مصر وصورة القضية التى يطرحها الفيلم".



محمد التاجي

وتابع محمد التاجى: "الغريب إن التليفزيون المصرى أياميها كان هو من يضع شروط وضوابط عمل نجوى إبراهيم لأنها موظفة فيه فى السينما بمنعها من تصوير قبلات فى الأفلام أو أى مشاهد حميمية حتى لا تشوه صورة المذيعة المصرية، فكيف سمح التليفزيون بهذا المشهد ولا علشان الفيلم من إخراج من يدعى أنه إله السينما العربية مع إن كان عندنا أياميها مخرجين أعظم منه بكثير أمثال صلاح أبو سيف وكمال الشيخ وحسن الإمام وغيرهم".

محمد التاجى اختتم حديثه قائلاً: "عموما أنا بعتبر إن أعظم ما قدم وأخرج يوسف شاهين للسينما العربية هما فيلمان الأول أنت حبيبى لشادية وفريد الأطرش وهند رستم والثانى بين إيديك لماجدة وشكرى سرحان وعلوية جميل وغير كده إردم لا مؤاخذة".

فيلم "الأرض" قام ببطولته محمود المليجى، عزت العلايلى، نجوى إبراهيم، يحيى شاهين، حمدى أحمد، توفيق الدقن، صلاح السعدنى، على الشريف، عبد الوارث عثر، عبد الرحمن الخميسى، أشرف السلحدار، حسين إسماعيل، فاطمة عمارة، عبد المحسن سليم، نبيلة السيد، إبراهيم الشامى، سهير رضا، محمود العراقى والفيلم من إخراج يوسف شاهين.