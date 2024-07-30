شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعرض أحمد وكريم فهمى إلى السحر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصريحات جدلية أطلقها النجم أحمد فهمى وشقيقه النجم كريم فهمى فى الأيام الماضية، حيث كشفا عن منشورات عن السحر الأسود والأعمال، ما أدى إلى ظن متابعيهما أنهما تعرضا للأذية من أعدائهما.

ونشر أحمد فهمى عدة آيات قرآنية عن السحر، أولها آية من سورة البقرة وهى: "واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون".

ثم نشر قوله تعالى من سورة يونس: "فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين".



فهمى يتحدث عن السحر

كما نشر شقيقه كريم فهمى قائلا عبر خاصية استورى على إنستجرام: "ربنا يحفظكوا ليا ولبعض ويبعد عنا شر الأعمال السحر الأسود والسحرة والفجر عند الخصومة ويديم علينا نعمة قرب ولاد الأصول دايمًا".

يشار إلى أن أحمد فهمى يعرض له في السينمات فيلم عصابة المكس الذى يشارك فى بطولته: روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.



احمد فهمى يتحدث عن السحر