شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى: الأرض من أفضل أفلام السينما العربية وحكم محمد التاجى أخلاقى والان مع تفاصيل الخبر

علق الناقد طارق الشناوى على بوست الفنان محمد التاجى على الفيس بوك، والذى وصف فيه فيلم الأرض للمخرج يوسف شاهين بأنه أسوء ما قُدم فى السينما المصرية، حيث قال الشناوى إن الفنان محمد التاجى حكم على الفيلم حكما أخلاقيا وليس حكما فنيا، وتقييمه للعمل فيه تجنى.

وأشار طارق الشناوى إلى أن جد محمد التاجى، الفنان عبد الوارث عسر، قدم دور العمدة الشرس الفاسد، هل هنا نحكم على دوره بحكم أخلاقى ونكرهه لأنه قدم دور فاسد؟.

وأكمل طارق الشناوى حديثه أن فيلم الأرض واحد من أفضل أفلام السينما العربية وعندما أجرى استفتاء على أفضل 100 فيلم حصل على مكانة متميزة فى القائمة.



فيلم "الأرض" هو فيلم مصرى درامى من إنتاج سنة 1970 من إخراج يوسف شاهين، عن رواية الكاتب المصرى عبد الرحمن الشرقاوى، ويعتبر أحد أهم أفلام السينما المصرية، وفى احتفالية مئوية السينما المصرية عام 1996 تم تصنيفه فى المركز الثانى ضمن أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية فى استفتاء النقاد.

فيلم "الأرض" قام ببطولته محمود المليجى، عزت العلايلى، نجوى إبراهيم، يحيى شاهين، حمدى أحمد، توفيق الدقن، صلاح السعدنى، على الشريف، عبد الوارث عثر، عبد الرحمن الخميسى، أشرف السلحدار، حسين إسماعيل، فاطمة عمارة، عبد المحسن سليم، نبيلة السيد، إبراهيم الشامى، سهير رضا، محمود العراقى والفيلم من إخراج يوسف شاهين.