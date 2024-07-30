شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر مصطفى ناصر يكشف تفاصيل تعاونه مع الديفا سميرة سعيد والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الشاعر مصطفى ناصر عن سعادته بالتعاون مع الديفا سميرة سعيد للمرة الرابعة فى أغنية "زن"، التى طرحتها مؤخرا عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الموسيقى فى الوطن العربى.

وقال مصطفى ناصر خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365: سعيد بالتعاون للمرة الرابعة مع الديفا سميرة سعيد، وأعتبرها إضافة لأى اسم يتم وضع اسمه بجانبها، خاصةً أنها فنانة جريئة ومختلفة، ويستطع معها الصناع الانطلاق وتقديم أفكار خارج الصندوق.

وأضاف: لم تتدخل سميرة سعيد في الكلمات، بل بالعكس تمامًا، أحبت موضوع الأغنية منذ الوهلة الأولى وتحمست لها كثيرًا، وسجلت الأغنية بعد سماعها بيومين فقط.

وأردف مصطفى: لم تحذف الديفا أى كوبليه من الأغنية، بل أضفنا مقطعًا جديدًا بعد مناقشات سويًا ومع الفنان عمرو مصطفى، فبطريقة تخدم الأغنية وتضيف لها، وألا يكون مجرد كلام زائدًا بشكل عشوائي.

وتعد أغنية "زن" من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تيم، وCreative Director نضال هاني، وتقول كلمات الأغنية: زن صوت نازل زن قالها وسابها ترن باين قلبي اتجن بايني حبيت.. فن دي صنعة وفن انه يجيبني وأحن قلبي كده اتطمن يا زين ما نقيت.. حبيييت وبان عليا وبان عليا حبيييت وخد عينيا وخد عينيا.

وتتوج أغنية "زن" التعاون الرابع بين سميرة سعيد ومصطفى ناصر، بعد أغنية "كداب" التي طرحتها الشهر الماضي، وأغنية "كان"، وأغنية "رايحة جاية".