شخصيّة محمّد إمام في رمضان ٢٠٢٥ مفاجأة للجمهور… إقرأ التّفاصيل

حجز الممثّل المصريّ، محمّد إمام، مكانًا له ضمن المنافسة الرّمضانيّة لرمضان ٢٠٢٥، إذ سيشارك في بطولة مسلسل جديد بعنوان “حمزة” كما تواصل الشّركة المنتجة حاليًّا ترشيح باقي الممثّلين والمخرج للتعاقد معهم.

المسلسل مؤلّف من ثلاثين حلقة وتدور أحداثه في إطار شعبيّ وهو من تأليف محمد صلاح العزب الذي كشف في تصريح لـ “القاهرة ٢٤” أنّ محمّد إمام سيظهر في مسلسل “حمزة” لأوّل مرّة بشخصيّة صعيديّة.

ويُعدّ مسلسل “حمزة” هو التّعاون الثّالث الذي سيجمع بين محمّد إمام والمؤلّف محمّد صلاح العزب إذ سبق أن قدّما “النّمر” (رمضان ٢٠٢١) و “هوجان” (رمضان ٢٠١٩).

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الجدير بالذّكر أنّ محمّد إمام سالك في موسم رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل “كوبرا” تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق وبطولة نخبة من الممثّلين أبرزهم: مجدي كامل، أحمد فتحي، محمد ثروت، هشام إسماعيل، علاء مرسي، أوس أوس، منّة فضالي وغيرهم.