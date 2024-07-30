نقل إبن أنجلينا جولي وبراد بيت إلى المستشفى بعد تعرّضه لحادث

أفادت تقارير أن باكس جولي بيت، إبن أنجلينا جولي وبراد بيت البالغ من العمر ٢٠ عامًا، تعرّض لحادث يوم الإثنين في لوس أنجلوس. أثناء ركوب درّاجته الكهربائيّة في شارع لوس فيليز إذ ورد أن باكس اصطدم بمركبة ثابتة عند الإشارة الحمراء.

لم يكن باكس يرتدي خوذة أثناء الحادث، ووفقًا لمصادر إنفاذ القانون التي تحدّثت إلى TMZ، فقد تعرّض لإصابة في الرأس وألم في الورك، ممّا دفعه لنقله إلى مستشفى قريب لتلقي الرّعاية الطّبّيّة.

وشملت المخاوف الأوّليّة من الأطبّاء احتمال حدوث نزيف طفيف في المخّ، على الرّغم من أنّ المدى الكامل لإصاباته لا يزال قيد التقييم. ولاحقًا استقرّت حالة باكس ومن المتوقّع أن يخرج من المستشفى اليوم الثّلاثاء.

وقع الحادث بينما كان باكس يقترب من تقاطع طرق حيث اصطدم بمؤخّرة سيّارة. قام سائق السيارة على الفور بفحص حالة باكس قبل وصول خدمات الطّوارئ. أفاد شهود عيان أن رأس باكس يبدو أنّه أصيب في الحادث.

نذكر أنّ أنجلينا جولي وبراد بيت تبنَّوا مادوكس ٢٢ عامًا، باكس، ٢٠ عامًا، وزهرة، ١٩ عامًا. أما اولادهما البيولوجيّين فهم شيلوه، ١٧ عامًا، والتوأم نوكس وفيفيان، ١٥ عامًا.

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وتعقّدت ديناميكيّات الأسرة علانيّة، خاصّة بعد طلاق جولي وبيت في أبريل ٢٠١٩. وفي أكتوبر ٢٠٢٢، اتّهمت جولي بيت بالسّلوك المسيء خلال حادثة وقعت عام ٢٠١٦ على متن طائرة، مما أدى إلى توتّر علاقته بالأولاد.