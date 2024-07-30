بشرى تطرح أحدث أعمالها الغنائية "بيني وبينك كلمة".. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طرحت الفنانة بشرى أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم "بيني وبينك كلمة"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

والأغنية من كلمات محمد إبراهيم، ألحان وتوزيع عبدالله هميم، ورؤية فنية سيف عريبي.

وكانت آخر أعمال الفنانة بشرى فيلم "أولاد حريم كريم"، الذي تم عرضه نهاية موسم الصيف الماضي، وهو بطولة كلاً من: مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

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