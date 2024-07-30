تهديدات الكيان الصهيوني تؤجل حفلات أصالة و تامر حسني في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن منظم الحفلات اللبناني حسين كسيرة ، تأجيل الحفلات التي كان من المقرر إقامتها في لبنان، ومنهم حفلي المطربة أصالة و المطرب تامر حسني، بعد التهديدات الإسرائيلية باستهداف أراضي لبنانية.

منظم الحفلات اللبناني، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:" جمهورنا العزيز في لبنان ،، نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان ، وخاصة التهديد الأخير للكيان الصهيوني الذي أربك حركة الملاحة الجوية في مطار بيروت، واستدعى وجود ظروف قاهرة وحرصاً منا ومن النجوم الذين كانوا سيحييون حفلات الصيف في لبنان على سلامة جمهورهم الكريم ".

وتابع،:" قررنا معاً تأجيل الحفلات التالية 1-حفلة النجم تامر حسني التي كانت مقررة في ٣-٨-٢٠٢٤.

2-حفلة النجمة أصالة التي كانت مقررة في ١٠-٨-٢٠٢٤.

3- حفلة النجوم عاصي الحلاني، هيفا وهبي ، سيف نبيل ودي جاي أصيل، والتي كانت مقررة في ٨-٨-٢٠٢٤، إلى مواعيد ستعلن لاحقا من شركة gmh & tmg ، طالبين منكم اسفين مراجعة ticketing box office لاسترداد أموال بطاقاتكم."

المنظم حسين كسيرة، كان قد أعلن رسميا مقاضاة الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، بسبب الجدل الذي أثارته حول حفل المطربة أصالة ، إذ طالبت عبر صفحاتها في مواقع التواصل، بمحاكمتها حال وصولها إلى لبنان، بدعوى إهانة الأمن اللبناني.