مي عز الدين تروج لمسرحية "زواج اصطناعي"قبل عرضها في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

روجت الفنانة مي عز الدين لمسرحية "زواج اصطناعي"، استعدادا لعرضها الفترة المقبلة ، ومن المقرر عرضها في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت مي فيديو ترويجي للمسرحية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: ""استعدادات زواج اصطناعي" موسم جدة".

يذكر أن مي عز الدين، شاركت في رمضان 2023، ببطولة مسلسل "سوق الكانتو"، مع النجم أمير كرارة وعدد كبير من نجوم الفن، بينهم: فتحي عبدالوهاب، محمود البزاوي، محمد عبدالعظيم، ثراء جبيل، سلوى عثمان، إخراج حسين المنباوي، سيناريو وحوار هاني سرحان، ودارت أحداثه في زمن غير معاصر.

وظهرت مي في رمضان 2024 كضيفة شرف مسلسل كوبرا بطولة الفنان محمد إمام، والذي عُرض على قناة MBC مصر.

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