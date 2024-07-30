مصطفى حجاج يستعد لطرح أغنية "روح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان مصطفى حجاج لطرح أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل عنوان "روح"، عبر حسابه بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع المنصات الموسيقية.

ورج حجاج للأغنية من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ونشر مقطع من الأغنية، وعلق: "استنوا أغنيتي "رُوح" يوم الأربعاء الساعة 7 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى".

وطرح المطرب مصطفى حجاج، مؤخرًا، أغنية دويتو تحمل اسم "بنجيب القرش" بالتعاون مع المطرب المغربي حاتم عمور.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور وتوزيع أماديو، والكليب من إخراج حسام الحسيني وإنتاج ورؤية فنية وهندسة صوتية وميكس وماستر هاني محروس، وظهر بها الثنائي حجاج وعمور بلوك مختلف.

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