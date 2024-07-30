جميلة عوض تكشف كواليس زواجها من أحمد حافظ:”كان بيحبني في غرفة المونتاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حلت الفنانة جميلة عوض ضيفة مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة "DMC"، وكشفت خلال الحلقة عن كواليس تعرفها على زوجها المونتير أحمد حافظ

وقالت: "مكنش على بالي أتجوز خالص، يعني حاجة مؤجلة للأبد، من كتر ما الناس ديمًا تعليقات سلبية على الجواز، وتلاقي الناس بتتكلم سلبي أكتر ما بتتكلم إيجابي، اللي عنده إيجابي مبيبقاش عايز يتحسد بيخزي العين فبيحكي السلبي بس، يعني أنا كنت حابة أكون بركز في شغلي جدًا".

وأضافت جميلة: "الموضوع ابتدى من عنده، هو كان بيمنتج حاجتي، فهو بيحبني من أوضة المونتاج، أنا مشوفتهوش هو شافني وديمًا بيشوف الجزء اللي بيجيله، بتبقى الكاميرا مفتوحة فببقى برغي مع حد من صحابي فالكاميرا دايرة فهو شايف ما قبل وما بعد، فهو ابتدى عنده من وقت فيلم "هيبتا"، فكنت صغيرة جدًا وبجد شكلي مش اللي هو يعجب بيا".

وتابعت: "فأنا فاكرة إن هو سأل عليا حد من صحابه وقاله أن هي صغيرة أوي وبتاع ، ففكك من الموضوع ده، وبعد مسلسل "لا تطفئ الشمس"، كنا في مهرجان الجونة راح جه قالي، أنا بحب أيه أوي الكاركتير بتاعي في لا تطفئ الشمس"، ومن وقت للتاني يسافر سفرية ويجيبلي هدية أبقى أنما في سفرية فيبقى هو في بلد جنبها يقولي هعدي عليكي أقوله لا ده أنا راجعة مصر بعد ساعتين مثلا أبقى بهرب من الموضوع، وكان يجبلي هدايا غريبة من السفر، يعني يجيب لي عريس وعروسة بيتلزقوا على التلاجة".

واستكملت: "أنا مكنش الموضوع في دماغي لحد ما جه وقت الكورنا، في وقت الكورونا هو كان معجب بيا وكل حاجة بس معندوش وقت يركز معايا طول الوقت يعني يكلمني مرة كل أسبوعين، ويسألني مثلًا عن الشغل، أبقى في مهرجان فيقولي حصل إيه في المهرجان، يقولي نعمل خروجة أقوله شوف فلان وفلان ننزل، فهو يعمل الخروجة يظبط مع صحابنا عشان نقوم ننزل".

ولفتت: "لحد وقت الكورونا بيكلمني شكل دائم وهو ابتدى خلاص يقولي بحبك وأديني فرصة أكون موجود في حياتك وأنا عادي لو أنتي قررتي انك مش عايزة أديني يومين وهنرجع صحاب عادي ومش هتحسي بحاجة ناقصة، ف أنا بيعدي وقت و أقول هيفيص مني، لكن لا هو موجود وموريني اهتمامه بس في نفس الوقت هو مش بيعيط وبيصوت إنه تعب، هو موجود بس رازين في نفسه، ولما عدا سنة لاقيته مش بيشتكي، وأنا فعلًا اتعلقت بيه كصديق"

واختتمت: "أنا قولت هيجيله وقت وهيقولي لا يا نبقى مع بعض، يا أنا مش قادر أبقى صديق مش قادر أستحمل، وفي الوقت هو ممكن يبتزني ويقولي مش هعملك كل اللي بعملهولك دلوقتي، وأنا نيتي أن أحنا هنكمل أصدقاء ومش عايزة أحطه تحت أختبار ولا أي حاجة، بس هو أنتو أصدقاء وفي نفس الوقت من ناحيته مش أصدقاء وبيدي أهتمام، وأنا في دماغي أحنا هنفضل أصدقاء وهو مديني مواصفات الصديق جدًا، ف أنا أتعلقت بالطريقة دي، وأعجبت إزاي حد بيحب كده ومش مدلوق وماسك نفسه ونفس الوقت بيقولك أنا موجود".

واحتفلت جميلة بزفافها في يونيو الماضي، وأقامت حفلا كبيرا شهد حضور نجوم الوسط الفني من أصدقاء الأسرة، وأحياه عددا كبيرا من الفنانين.

جدير بالذكر أن جميلة عوض هي حفيدة النجم والكوميديان الراحل محمد عوض، الذي رحل عن عالمنا عام 1997 تاركا إرثا فنيا كبيرا، من أعمال سينمائية ومسرحية وإذاعية وتلفزيونية.

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