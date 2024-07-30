وفاة الفنانة إيريكا آش عن عمر يناهز الـ 46 عاماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

رحلت عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية، الممثلة الأمريكية إيريكا آش، عن عمر يناهز الـ46 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان الثدي.

وجاء في بيان من عائلتها: "كانت إيريكا امرأة رائعة، وفنانة موهوبة، أثرت في حياة عدد لا يحصى من الأشخاص بذكائها الحاد وروح الدعابة والحماس الحقيقي للحياة. ستعيش ذكراها إلى الأبد في أذهاننا".

إيريكا أش مغنية وممثلة أمريكية، ولدت في 19 سبتمبر 1977 في الولايات المتحدة، اشتهرت إيريكا بدورها في الفيلم الكوميدي "Scary Movie V".

اقرأ أيضا:

تهديدات الكيان الصهيوني تؤجل حفلات أصالة و تامر حسني في لبنان

أحمد السبكي عن مسلسل "سفاح التجمع": "منتظرين الحكم عشان أخر حلقتين"