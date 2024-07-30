سعد لمجرد يروج لأحدث أعماله الغنائية "بشوفك"

محمد اسماعيل - القاهرة - نوران أسامة:

روج الفنان المغربي سعد لمجرد، لأحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "بشوفك"، والمقرر طرحها على منصة الفيديوهات "يوتيوب".

ونشر سعد، بوستر الأغنية على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "باقي يومين فقط".

والأغنية من كلمات أمير طعمية، وألحان عزيز الشافعي، ترتيب أحمد وحيد ملك، ميكس وماسترنج هاني محروس، إخراج حسام الحسيني، إنتاج سعد لمجرد وأمير طعيمة، موسيقى سوني.

يذكر أن آخر أعمال الفنان سعد لمجرد، أغنية "محتال الحب" التي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات من كلمات رامي شلهوب، وألحان وتوزيع جمال ياسين، والكليب من إخراج كريم بنيس.

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