"شائعة مبارك".. إيمان الطوخي تتصدر الترند بعد 27 عاما من اعتزالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

دخلت الفنانة إيمان الطوخي، قوائم ترند موقع "إكس"، بعد 27 عام من اعتزالها، وغيابها عن الساحة الفنية.

الفنانة دخلت القائمة، مع عودة انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل، تظهر به فتاة تدعى "مروى"، تزعم أنها ابنة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ووالدتها هي الفنانة إيمان الطوخي.

ووجهت الفتاة في مقطع الفيديو، رسالة إلى الفنانة إيمان الطوخي، تطالبها الخروج لكشف حقيقة زواجها من الرئيس السابق، وإنجابها منه.

ويأتي عودة انتشار المقطع، بعد سنوات، من تأكيد الفنانة إيمان الطوخي، في تصريحات صحفية، عدم صحة شائعة زواجها والرئيس الأسبق "مبارك"

الفنانة إيمان الطوخي، ولدت في 11 يناير عام 1958 وهي ابنة الإذاعي و الفنان محمد الطوخي، وتخرجت في كلية الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون عام 1980،.

وبدأت الفنانة مشوارها الفني بالغناء، من أشهر أغانيها "اسكندرية"، "التانجو"، "دنيا جديدة"، "لولي"، "النظرة الأولى"، "يا عيون يا مغرباني"، "ليالينا".

وشاركت إيمان الطوخي، في بطولة مسلسلات عديدة، منها ، ألف ليلة وليلة، بين السرايات، الطريق إلى سمرقند، الخليل بن أحمد، جمال الدين الأفغاني، صباح الورد، رياح الخوف، رابعة تعود، لا إله إلا الله، رأفت الهجان، و"بوابة الحلواني".

و قامت إيمان، بالاشتراك في العديد من الأفلام ، مثل اللقاء الدامي، ز دماء على الأسفلت، ولا تدمرنى معك، والحكم آخر الجلسه ، وبيت الكوامل.