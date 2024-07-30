أحدث جلسة تصوير لـ إيمان العاصي على البحر.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنان إيمان العاصي متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء قضاء عطلتها الصيفية على البحر، ولاقت تفاعل جمهورها.

ونشرت إيمان، الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أبيض أنيق و وضعت مكياج بسيط أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر، الحب كله، زي القمر، ماشاء الله، جميلة الجميلات، أيه الجمال ده".

يذكر أن الفنانة إيمان العاصي، تشارك في بطولة مسلسل "برغم القانون" الذي تواصل تصويره خلال الفترة الحالية، ويشاركها البطولة هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، وإخراج شادي عبد السلام.

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